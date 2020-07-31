Токио, , 08:30 — REGNUM В Японии подготовили предложения по развитию системы ПРО, предполагающие создание потенциала, достаточного для эффективного удара по ракетным базам на территории потенциального противника. Об этом 31 июля сообщает газета Yomiuri.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В подготовленном для правительства документе говорится о том, что Японии «необходимо укрепить систему сдерживания, а также возможности по перехвату баллистических ракет, в том числе на территории противника» с учётом нестабильной политической обстановки на Корейском полуострове.

Эксперты настаивают на сохранении оборонно-ориентированной политики страны, рассматривая превентивный удар по ракетным базам только как крайний вариант, когда другие средства для самообороны недоступны.

Отмечается, что разработанный экспертами, в число которых входит экс-глава оборонного ведомства Японии Ицунори Онодэра, проект предложений будет представлен премьер-министру Синдзо Абэ в начале августа.

По данным издания, после нескольких раундов консультаций, организованных правящей Либерально-демократической партией (ЛДП) Японии после отказа правительства от развёртывания в стране наземных комплексов ПРО Aegis Ashore производства США, эксперты сузили число рассматриваемых вариантов развития ПРО до трёх. Приоритетным считается вариант с формированием группировки низкоорбитальных спутников, позволяющей отслеживать запуски ракет потенциальным противником.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии после отказа от развёртывания комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore производства США рассматривают три основных варианта развития ПРО.

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