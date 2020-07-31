Москва, , 06:15 — REGNUM Стремление Польши к созданию «Люблинского треугольника» — нового формата сотрудничества с Украиной и Литвой — объяснимо желанием Варшавы выйти к Чёрному морю, написал 31 июля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Алексей Пушков Кирилл Загурский © ИА Красная Весна

«C помощью «Люблинского треугольника» с участием Литвы и Украины, Польша намерена выйти к Чёрному морю. Старая мечта польской элиты времён Пилсудского — «Польша от моря до моря», — написал сенатор.

По его словам, политика польского маршала Юзефа Пилсудского привела к трагедии для Польши XX веке, а нынешний интерес страны к Чёрному морю «отдаёт фарсом».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 28 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о создании «Люблинского треугольника». Этот международный формат он назвал «важным элементом развития и укрепления Центральной Европы».

Читайте ранее в этом сюжете: Украина, Польша и Литва создали «Люблинский треугольник» — Кулеба