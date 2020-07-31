Приштина, , 06:11 — REGNUM Совет Европы 30 июля назначил на пост главы миссии ЕС в Косово чешского дипломата Томаша Шуньога.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шуньог сменит на посту Специального представителя ЕС в Косово Наталью Апостолову, которая занимала этот пост с 20 июля 2016 года. Дипломат будет работать в Приштине с 1 сентября 2020 года по 31 июля 2021.

В сообщении Европейского совета относительно назначения Шуньога говорится, что «Специальный представитель ЕС считает, что Косово должно быть устремлено к установлению верховенства права и защите меньшинств и культурного и религиозного наследия. Специальный представитель ЕС поддерживает и европейскую перспективу Косово и сближение с ЕС, вытекающей из европейской перспективы региона и соглашения о Стабилизации и Ассоциации».

Шуньог уже имеет опыт работы в регионе Западные Балканы: ранее он служил послом Чехии в Боснии и Герцеговине и Словении.

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