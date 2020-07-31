Минск, , 05:55 — REGNUM Митинг в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановской в Минске собрал не менее 63 тысяч участников, сообщили в правозащитном центре «Весна» в своём Telegram-канале.

Акция, которая стартовала 30 июля в 18:00 и продлилась до 22:00, проходила в парке Дружбы народов. В белорусской прессе сообщалось, что требования Тихановской пришли поддержать более 34 тысяч человек.

На митинге кандидат в президенты заявила, что она несогласна с тем, что следствие «привязало» к уголовному делу ее мужа — оппозиционера и видеоблогера Сергея Тихановского — группу задержанных в Белоруссии граждан России.

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Президентские выборы пройдут в Белоруссии на 9 августа, в качестве кандидатов на них зарегистрированы пять человек. Период предвыборной агитации стартовал 14 июля и продлится до 8 августа включительно.

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