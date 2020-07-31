Тегеран, , 09:40 — REGNUM Накануне мусульманского праздника Курбан-байрам спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф направил поздравительное послание своим коллегам по этому знаменательному случаю. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 июля.

В своем послании Калибаф отметил, что в этом году мусульмане из-за вспышки COVID-19 отложили ограничения на ежегодное паломничество в хадж в общем порядке. По его словам, как и в предыдущие годы, исламские парламенты должны сосредоточиться на единстве и солидарности для обеспечения безопасности и благополучия великой мусульманской уммы.

Иранский спикер предупредил, что сионистский режим Израиля использует нынешнее состояние мира, который борется с коронавирусной инфекцией, с целью оккупировать другие части исторической и божественной земли Палестины. Он настоятельно призвал мусульманские страны более чем когда-либо заявить о своей поддержке палестинского народа.

Калибаф пожелал успехов и процветания членам парламентов исламских стран, а также всем мусульманским народам в этот знаменательный день.