Тегеран, , 10:16 — REGNUM 30 июля постоянный посол Ирана при ООН заявил в своем твиттере, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является приложением к резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, поэтому Соединенные Штаты обязаны полностью выполнять обязательства по ядерной сделке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Маджид Тахт Раванчи заявил: «США—с помощью трюков СМИ—продолжают утверждать, что СВПД не имеет юридической силы в ООН». Он также отметил: «Но СВПД прилагается к резолюции 2231 СБ ООН, и у США есть юридические обязательства по выполнению обоих документов».

«Статья 2 призывает членов поддержать реализацию СВПД, при этом США уклоняются от своей ответственности», — подчеркнул он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения 2015 года, которое было согласовано и подписано постоянными членами СБ ООН и Германией, а также единогласно подтверждено в международном органе безопасности.