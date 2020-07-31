Тегеран, 31 июля 2020, 09:40 — REGNUM 30 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран ждет ощутимых действий со стороны Южной Кореи, в связи с чем никто в стране не ждет разморозки активов в размере полумиллиона или двух миллионов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави
Официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави

Он сделал эти замечания во время разговора с журналистами IRNA в ответ на заявление южнокорейского информационного агентства Yonhap о переговорах в режиме видеоконференции между иранскими и южнокорейскими официальными лицами о покупке лекарств и медицинского оборудования, отметив:

«Мы услышали достаточно обещаний от Южной Кореи, и теперь мы ждем ощутимых шагов».

Мусави выразил надежду, что корейские власти вспомнят о количестве финансовых ресурсов иранского народа в их стране и отсутствии какого-либо юридического запрета на торговлю с Ираном.

Ранее МИД Ирана заявил, что никаких санкций и никаких правовых оснований для заморозки средств нет, а поведение южнокорейской стороны нарушает принципы дружественных отношений и правовые основы сотрудничества между государствами.