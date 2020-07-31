Тегеран, , 09:40 — REGNUM 30 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран ждет ощутимых действий со стороны Южной Кореи, в связи с чем никто в стране не ждет разморозки активов в размере полумиллиона или двух миллионов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави

Он сделал эти замечания во время разговора с журналистами IRNA в ответ на заявление южнокорейского информационного агентства Yonhap о переговорах в режиме видеоконференции между иранскими и южнокорейскими официальными лицами о покупке лекарств и медицинского оборудования, отметив:

«Мы услышали достаточно обещаний от Южной Кореи, и теперь мы ждем ощутимых шагов».

Мусави выразил надежду, что корейские власти вспомнят о количестве финансовых ресурсов иранского народа в их стране и отсутствии какого-либо юридического запрета на торговлю с Ираном.

Ранее МИД Ирана заявил, что никаких санкций и никаких правовых оснований для заморозки средств нет, а поведение южнокорейской стороны нарушает принципы дружественных отношений и правовые основы сотрудничества между государствами.