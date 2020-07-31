Тегеран, , 10:17 — REGNUM 30 июля министр продовольствия и безопасности Пакистана заявил, что его страна и Исламская Республика Иран (ИРИ) имеют огромный потенциал для экономического сотрудничества, включая взаимодействие в области сельского хозяйства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Фахар Имам сделал эти замечания во время встречи с послом Ирана Сейедом Мохаммадом Али Хоссейни. Министр вновь подчеркнул, что Пакистан и Иран, будучи братскими мусульманскими странами, имеют дружественные отношения, а народы обеих стран связаны узами культурных и религиозных связей, которые лишь расширяются на протяжении веков.

Он отметил, что Пакистан высоко ценит свои отношения с Ираном. Министр отметил, что обе страны могут изучить новые направления сотрудничества в области животноводства. «Иран может обмениваться опытом и знаниями в области животноводства и совершенствования производства с Пакистаном, при этом между двумя странами может быть создана специальная консультативная техническая группа», — заявил он.