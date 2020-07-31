Тегеран, , 10:19 — REGNUM 29 июля президент Ирана Хасан Рухани и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценили дружественные и братские отношения, призвав официальных лиц обеих стран содействовать дальнейшему укреплению всесторонних отношений между Тегераном и Ашхабадом в соответствии с интересами обеих стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 июля.

В телефонном разговоре Рухани поздравил правительство и народ Туркмении с праздником Курбан-байрам, отметив:

«Развитие отношений и расширение сотрудничества с Туркменией очень важно для нас, потому что наши народы на протяжении веков разделяют общую историю и культуру, при этом между двумя странами всегда были дружеские отношения».

Подчеркнув, что все страны сталкиваются с коронавирусной инфекцией, Рухани заявил: «Мы должны помогать друг другу бороться с этим вирусом». По его словам, Иран готов сотрудничать с Туркменистаном в области здравоохранения. Он вновь подчеркнул, что поддержание контактов между официальными лицами и обмен опытом в этой области должны продолжаться как никогда ранее.

Президент Туркмении, в свою очередь, поздравил иранское правительство и народ с наступающим мусульманским праздником и сказал: «Курбан-байрам — это символ гуманности, милосердия и великодушия, и я надеюсь, что этот праздник принесет мир, стабильность и милосердие всему миру».