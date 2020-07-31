Тегеран, , 10:26 — REGNUM 29 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави и его турецкий коллега Хами Аксой в ходе видеоконференции подчеркнули важность развития медиа‑ и культурных связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 июля.

«Только что был обширный, плодотворный и сердечный видеозвонок с моим турецким коллегой @HamiAksoy2», — написал Мусави в своем твиттере. «Мы обменялись мнениями о культурном и медиа сотрудничестве между двумя дружественными странами», — отметил он.

Обе стороны выразили заинтересованность в развитии и расширении сотрудничества в различных областях, в также в создании механизмов и инструментов, которые будут способствовать укреплению связей между Исламской Республикой Иран (ИРИ) и Турцией.

Представители двух стран подчеркнули важность активизации сотрудничества со средствами массовой информации и обмена делегациями в этом направлении.