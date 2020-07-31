Тегеран, , 10:11 — REGNUM 29 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави высоко оценил объявление движением Талибан (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) трехдневного прекращения огня в Афганистане и выразил надежду, что действия талибов помогут создать подходящие условия для образования взаимопонимания в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 июля.

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран sipo

Мусави поздравил мусульман Афганистана с праздником Курбан-байрам, а также приветствовал объявление талибами трехдневного прекращения огня и счел это позитивным шагом на пути к миру и стабильности в стране.

Заявив, что действия талибов помогут создать подходящую возможность для дальнейшего взаимопонимания, он отметил: «Мы надеемся увидеть начало международного диалога с акцентом на афганское правительство и с участием всех политических сторон, включая талибов, чтобы найти мирное решение и достичь консенсусного соглашения о мире на основе конституции и демократических средств в Исламской Республике Афганистан».

Мусави еще раз подчеркнул готовность Исламской Республики Иран содействовать продвижению межафганских переговоров на основе требований заинтересованных сторон.