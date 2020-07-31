Кембридж, США, , 04:37 — REGNUM Возможность голосования по почте на выборах президента США осенью этого года одобряют 70% американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской службой Хэрриса по заказу Гарвардского университета в штате Массачусетс.

Отмечается, что среди сторонников Демократической партии идею голосования по почте поддерживают 88% респондентов, Республиканской партии — 50%, а среди сторонников независимых кандидатов в президенты США её разделяют 71% граждан.

Вместе с тем, 78% респондентов заявили, что опасаются возможных фальсификаций итогов голосования в США.

Опрос проводился с 21 по 23 июля в режиме онлайн-голосования. В нём приняли участие 1 932 человека из числа зарегистрированных избирателей.

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