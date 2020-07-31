Минск, , 04:25 — REGNUM Задержанные в Белоруссии граждане России, по предварительной информации, являются сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП), заявил 30 июля российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

«По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия», — говорится в комментарии российского дипломата, распространённого пресс-службой МИД Белоруссии.

Мезенцев добавил, что ЧОП заключил контракт для оказания услуг по охране энергетической инфраструктуры, которая расположена в третьей стране, а не в Белоруссии.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 гражданина России, которые, как изначально утверждалось в прессе, планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.

В МИД России назвали такую трактовку ситуации «не выдерживающей никакой критики» и призвали установить все обстоятельства задержания граждан России в Белоруссии взвешенно и объективно.

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