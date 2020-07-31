Вашингтон, , 04:09 — REGNUM США намерены повторно отклонить запрос Китая на предоставление дополнительных еженедельных рейсов между странами китайским авиакомпаниям. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Минтранса США.

«Министерство транспорта США сегодня издаст распоряжение, которым отклонит будущие графики, которые китайские перевозчики подали в Минтранс за последние несколько недель в соответствии с нашим первоначальным указом от 22 мая», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ни один из предложенных китайской стороной графиков «не может быть реализован из-за ограничений со стороны китайского правительства на международные рейсы». При этом, подчёркивают в Минтрансе США, данное решение «является исключительно процедурным вопросом и не должно рассматриваться как эскалация» ситуации со стороны Соединённых Штатов.

В сообщении американского ведомства вновь выражается готовность пересмотреть свои действия, «если китайские авиационные власти скорректируют свою политику» в сторону улучшения ситуации для американских перевозчиков, «чтобы и они, и китайские компании могли в полной мере реализовывать свои двусторонние права».

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие запросы авиаперевозчиков из Китая на выполнение рейсов между США и КНР американские власти отклонили 19 июня, сославшись на требование паритета между авиакомпаниями двух стран.

Позднее о возобновлении санкционированных Пекином полётов — по два рейса в неделю — объявили авиакомпании Delta Air и United Airlines.

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