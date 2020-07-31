Биробиджан, , 03:19 — REGNUM В Еврейской автономной области избирком забраковал представленные для регистрации на досрочных выборах губернатора документы от двух кандидатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

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В регистрации отказано кандидатам от «Партии прогресса» Владимиру Бородину и от партии «Зелёные» Галине Фидориной. Желающие побороться за пост губернатора области не смогли в полном объёме предоставить в свою поддержку подписи местных депутатов и глав, а также не указали претендентов на пост члена Совета Федерации.

Кандидата от «Коммунистической партии социальной справедливости» Александра Крупского избирком на выборах зарегистрировал — пакет его документов не вызвал нареканий.

Таким образом, избирком ЕАО отказал в регистрации на выборах губернатора уже трём кандидатам — ранее не был зарегистрирован кандидат от «Демократической партии России» Евгений Пастернак. Три человека получили удостоверения кандидатов. Ранее регистрацию прошли — выдвиженец от партии «Родина» Борис Тихонов и кандидатура от партии «Патриоты России» Роман Куземский.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух регионах Дальнего Востока после досрочных отставок губернаторов в единый день голосования 13 сентября состоятся выборы — это Камчатский край и Еврейская АО.