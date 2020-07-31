Тирасполь, , 03:07 — REGNUM Готовность к переговорам в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) подтвердили 30 июля главы делегаций Молдавии и Приднестровья Кристина Лесник и Виталий Игнатьев после встречи в онлайн-формате.

«Участники встречи договорились продолжить подготовку к проведению в ближайшее время раунда переговоров в формате «пять плюс два», — сообщили в пресс-службе МИД Приднестровья.

Напомним, переговорам глав делегаций предшествовала встреча президента Молдавии Игоря Додона и главы Приднестровской Республики Вадима Красносельского. На ней стороны обсудили возможности упрощения свободы передвижения жителей населенных пунктов по обоим берегам Днестра, вопросы взаимодействия банковских систем, телекоммуникаций.

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В ОБСЕ, в свою очередь, ранее приветствовали эту встречу, выражая надежду на то, что она станет началом для дальнейшего диалога между сторонами и приведет к конкретным результатам, устраивающим обе стороны.