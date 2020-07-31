Киев, , 02:52 — REGNUM Украина не вошла в уже третью редакцию списка стран, гражданам которых позволят въезжать в Евросоюз, говорится в опубликованном 30 июля решения Совета ЕС.

Обновлённый список стран накануне обсуждали на Комитете постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper). По итогам рассмотрения, в него вошли 12 государств: Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай — при условии взаимного открытия границ. Из предыдущей редакции списка был исключён Алжир.

Список пересматривается каждые две недели с учётом эпидемиологическая обстановки по COVID-19 в конкретной стране, предпринимаемых местными властями мер по сдерживанию распространения коронавируса, а также исходя из «соображений экономического и социального характера».

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