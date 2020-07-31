Мурманск, , 02:40 — REGNUM В Североморск, который является главной базой Северного флота России, зашёл учебный корабль Балтийского флота «Смольный», совершающий учебный поход в северных широтах. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На борту корабля морскую практику проходят более 100 курсантов Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

Перед заходом в Североморск «Смольный» уже побывал в порту Архангельска, где экипаж корабля и курсанты приняли участие в празднике, посвящённом Дню Военно-Морского Флота. Курсанты также смогли на месте изучить навигационные и гидрографические особенности северного порта России.

7 августа учебный корабль «Смольный» выйдет из Североморска и направится в Северную Атлантику, где посетит французский порт Брест.