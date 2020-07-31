Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет переносить президентские выборы в стране с ноября 2020 года на более поздний срок. Об этом заявил в ходе брифинга в Белом доме.

«Я просто чувствую, что не хочу переноса. Я хочу, чтобы выборы были, но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали, а выборы ничего не значат», — заявил он.

Отметим, что Трамп неоднократно высказывался против проведения голосования по почте, так как это чревато фальсификациями голосов. Такое предложение поступало от представителей Демократической партии США, которые хотели проводить выборы в таком формате из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что результаты грядущих президентских выборов должны быть оглашены без промедлений. По его мнению, результаты голосования должны быть известны уже в ночь после закрытия избирательных участков.

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