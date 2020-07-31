Москва, , 02:11 — REGNUM Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак не сообщал коллегам по «нормандской четверке» (Германия, Россия, Франция, Украина) о желании выйти из переговорного процесса по Донбассу. Об этом 30 июля сообщил источник, близкий к переговорам с российской стороны.

Он подтвердил, что письмо действительно было направлено другим сторонам в переговорах, однако в нём говорилось о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников.

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«Напротив, РФ последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на Востоке Украины», — цитирует «Интерфакс» источник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в украинской прессе появилась информация о том, Козак якобы предложил отказаться «нормандского формата» переговоров и сообщил, что покинет группу.

В Киеве письмо представителя России интерпретировали как нежелание Москвы участвовать в дальнейших переговорах с участием главы офиса президента Украины.