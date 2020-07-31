Киев, , 01:53 — REGNUM Украинские чиновники, которые стремятся завести переговорный процесс по Донбассу в тупик, остаются на своих местах, заявил 30 июля депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко («Оппозиционная платформа — за жизнь»). Об этом сообщили в пресс-службе партии.

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«Они продолжают фантазировать на тему пересмотра Минских соглашений и новых переговорных форматов. Это очень плохие сигналы. Вместо реальных шагов к миру власть продолжает их имитацию», — объяснил политик.

Вместе с тем, подчеркнул Бойко, простая замена руководителя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) с бывшего президента Украины Леонида Кучмы на его предшественника Леонида Кравчука не заменит политических решений по урегулированию ситуации в Донбассе.

Для достижения мира в регионе, объяснил депутат, необходимо не только участие в переговорах ответственных людей с конструктивной позицией, но и реальные шаги, политические решения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

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