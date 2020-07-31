Москва, , 01:33 — REGNUM Установить все обстоятельства задержания граждан России в Белоруссии взвешенно и объективно призвали 30 июля в министерстве иностранных дел РФ.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что попытка представить инцидент как внешнее вмешательство в дела Белоруссии вызывает недоумение, и что спикеры с белорусской стороны должны прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 граждан России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.

Позже выяснилось, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы. Однако она не смогла попасть на свой рейс и была вынуждена задержаться в Белоруссии.

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