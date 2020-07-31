Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Резолюцию против инициативы о переносе даты президентских выборов в США, которые должны состояться 3 ноября, внесли на рассмотрение в Конгресс представители Демократической партии, 30 июля сообщает портал The Daily Beast.

Родео Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Документ подготовили конгрессмены Раджа Кришнамурти, Джим Купер и Элси Хейстингс. Авторы резолюции осуждают попытки исполнительной власти влиять на демократические институты США. Кроме того, они отмечают, что ни разу в истории выборы в стране не переносились, даже несмотря на войны, беспорядки или экономические потрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter задался вопросом, не следует ли в целях безопасности американских граждан перенести дату президентских выборов из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.

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