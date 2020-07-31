Вашингтон, , 01:00 — REGNUM Новые американские санкции против Ирана ограничат поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики, сообщили 30 июля в пресс-службе Госдепартамента США.

«Госдепартамент определяет 22 конкретных материала, используемых в связи с ядерной, военной или баллистической ракетными программами Ирана», — приводят в ведомстве слова госсекретаря США Майкла Помпео.

По его словам, сознательная поставка перечисленных материалов повлечёт применение санкций в соответствии со статьей 1245 закона (США) Об иранской свободе и противодействии распространению.

США также запретили компаниям поставлять в Иран строительные материалы, поскольку убеждены, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) «контролирует строительный сектор» страны.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что антииранские санкции вводятся в США в нарушение всех международных норм, в связи с чем должны быть сняты.

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