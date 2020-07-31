Киев, , 00:52 — REGNUM Ноту протеста направил России МИД Украины в связи с отправкой российской стороной очередной партии гуманитарной помощи в Донбасс, 30 июля сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Предоставление помощи ДНР и ЛНР в Киеве назвали «незаконным». Украинские власти потребовали от России прекратить доставку гуманитарных грузов в Донбасс.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Донецк и Луганск прибыли автомобили 97-го гуманитарного конвоя МЧС РФ с грузами для местных жителей.

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