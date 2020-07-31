Вашингтон, , 00:32 — REGNUM Результаты предстоящих президентских выборов в Соединённых Штатах должны оглашаться без промедлений, написал 30 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Нам необходимо знать результаты выборов в ночь (после дня) голосования, не дни, месяцы и даже годы спустя!», — написал американский лидер.

Он также раскритиковал вариант проведения голосования по почте. Ранее Трамп неоднократно обращал внимание на то, что проведение голосования по почте может быть сопряжено с большим числом фальсификаций, а также иностранным вмешательством.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден, от республиканцев — Трамп.

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