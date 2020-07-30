Сана, , 23:55 — REGNUM Йеменские хуситы освободили ранее арестованных шестерых участников секты бахаи, 30 июля сообщает агентство Reuters.

Международная организация бахаистов приветствовала освобождение. Один из освобожденных, Хамед бин Хайдар, был ранее приговорен к смертной казни, но помилован, как и остальные пятеро.

Бахаисты, отколовшаяся от Ислама секта, почитают как нового пророка своего учителя XIX века Бахауллу. Последователи секты есть во многих странах мира.

Читайте также: Cепаратисты Южного Йемена приняли условия саудитов