Тегеран, , 23:51 — REGNUM О согласии Тегерана выплатить компенсацию за сбитый 8 января 2020 г. пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» сообщает 30 июля IRNA.

С соответствующим заявлением выступил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, пояснив, что выплата произойдёт после того, как Тегеран и Киев договорятся по ряду правовых и технических нюансов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление Мусави сделал по итогам переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел Ирана и Украины, которые длились два дня — 29 и 30 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев и Тегеран обсудят компенсации семьям жертв авиакатастрофы в Иране