31 июля 2020 | Время чтения 11 мин

Президент США Дональд Трамп вполне может пойти на признание независимости Тайваня. Вашингтон полагает, что данный шаг, скорее всего, не вызовет серьёзных ответных мер со стороны КНР в связи с сильной экономической зависимостью Китая от США и их союзников.

Владимир Васильев, , 00:10 — REGNUM Власти США 21 июля 2020 года потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генеральное консульство в Хьюстоне. Китай ответил зеркально. 24 июля МИД КНР уведомило посольство США в Китае о своем решении закрыть американское генеральное консульство в Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).

Дональд Трамп

22 июля президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил следующее: «Что касается закрытия дополнительных посольств (дипмиссий), то это всегда возможно». На территории США пока продолжают действовать консульства Китая в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, а также посольство в Вашингтоне.

Примерно в это же время выступил Ричард Гренелл, специальный посланник президента США по Сербии и Косово, который до недавнего времени исполнял обязанности директора Национальной разведки США. Он охарактеризовал позицию Вашингтона в отношении Китая как стратегию эскалации: «Вся цель состоит в том, чтобы изменить поведение китайцев… это проявляется как доктрина Трампа, которая заключается в очень жёстких действиях, санкциях и изоляции, но в то же время всегда предлагает шанс выйти из данной ситуации, если поведение изменится».

23 июля 2020 года в библиотеке и музее президента Ричарда Никсона с речью выступил государственный секретарь США Майк Помпео. Выступление госсекретаря стало программным, а название его речи говорит само за себя «Коммунистический Китай и будущее Свободного мира» (Communist China and the Free World’s Future).

Следует отметить важную деталь, речь госсекретаря США от 23 июля является четвёртым по счёту выступлением высокопоставленных американских чиновников на тему Китая. Открыл серию выступлений советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, он говорил об идеологии. Директор ФБР Кристофер Рэй посвятил своё выступление китайскому шпионажу, а генеральный прокурор США Уильям Барр — экономике.

По словам Помпео, у всех выступающих была очень чёткая цель, «настоящая миссия» — «объяснить различные аспекты отношений Америки с Китаем, огромные дисбалансы в этих отношениях, которые накапливались на протяжении десятилетий, и планы китайской Коммунистической партии по гегемонии».

Задачу своего выступления 23 июля госсекретарь США определил следующим образом: «Моя цель состоит в том, чтобы собрать всё это вместе для американского народа и подробно описать, что означает китайская угроза для нашей экономики, для нашей свободы и даже для будущего свободных демократий во всём мире». Фактически в своей речи госсекретарь США Майк Помпео официально объявил Китаю Холодную войну.

Выступление Майка Помпео в музее президента Ричарда Никсона, 23 июля 2020 года U.S. Department of State

Столь бурное развитие событий и такие серьёзные заявления привели к тому, что в кругах военно-политической элиты США стала обсуждаться идея о признании Соединёнными Штатами независимости Тайваня, который Китайская Народная Республика считает неотъемлемой частью своей территории.

Попробуем оценить вероятность такого сценария развития событий в отношениях между США и КНР, а также его военно-политические последствия. Рассмотрим ряд аргументов, имеющих значение в данной ситуации.

Китайская Республика (Тайвань) является частично признанным государством, фактически контролирующим остров Тайвань и несколько небольших островов. Население Тайваня по состоянию на 2018 год насчитывало 23,59 миллиона человек. Площадь территории 36 197 квадратных километров. От материкового Китая остров Тайвань отделяет Тайваньский пролив, соединяющий Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря. Ширина пролива — от 130 до 380 километров, длина — около 400 километров.

Китайская Республика (Тайвань) потеряла дипломатическое признание и место в ООН в пользу Китайской Народной Республики 25 октября 1971 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №2758. На данный момент Тайвань официально признаётся только пятнадцатью государствами и имеет с ними дипломатические отношения.

Очевидно, что ключевыми для Тайваня являются отношения с Соединёнными Штатами. В целом они основаны на законе США «Об отношениях с Тайванем» 1979 года (Taiwan Relations Act). В этом документе продекларирована приверженность США «политике одного Китая», установлены обязательства США по предоставлению оборонительных средств и услуг, в том числе в случае внешних угроз безопасности для социальной и/или экономической системы Тайваня. Объёмы и характер этих средств и услуг определяют президент и Конгресс США.

Данный закон был принят после того, как в 1979 году США сделали выбор в пользу отношений с КНР и разорвали дипломатические отношения с Тайванем. Функции представительства США на Тайване по этому акту выполняет Американский институт на Тайване со статусом некоммерческой организации.

Его штат на самом острове насчитывает 450 человек. В штате находятся дипломатические сотрудники госдепартамента и других государственных агентств США. В столице Тайваня Тайбэе в июне 2018 года было открыто новое помещение института, которое обошлось в 250 миллионов долларов. Несмотря на то, что между странами нет официальных дипломатических отношений, Тайвань включён в американскую программу безвизового режима.

Цай Инвэнь 總統府

В 2020 году на выборах президента Тайваня одержала победу Цай Инвэнь. Это её второй президентский срок подряд. Она является руководителем Демократической прогрессивной партии (DPP), выступающей за независимость острова и полный отказ от «политики одного Китая». Демократическая прогрессивная партия с 2016 года имеет 60% мест в законодательном органе Китайской Республики. А Китайская национальная партия (Гоминьдан, КМТ), сторонница «политики одного Китая», располагает 31% мест.

Интересный факт, Цай Инвэнь была первой, кто телефонным звонком поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в 2016 году.

В марте 2018 года Дональд Трамп подписал принятый конгрессом закон «О поездках на Тайвань». Этот акт разрешает официальным лицам США всех уровней, в том числе, госдепартамента, министерства обороны и других ведомств, осуществлять официальные визиты на Тайвань и принимать визиты его официальных лиц. Данной возможностью незамедлительно воспользовалась Цай Инвэнь, которая сразу же в августе 2018 года посетила Лос-Анджелес и выступила там с публичной речью.

В ходе президентства Дональда Трампа в сфере законодательства США в сторону Тайваня был сделан ещё один важный шаг. В мае 2019 годы был одобрен закон «О гарантиях Тайваня 2019 года». Данный закон поддерживает участие Тайбэя в международных организациях и закрепляет правила регулярных продаж оружия Китайской Республике.

Надо отметить, что Тайвань имеет высокоразвитую экономику, ориентированную на экспорт. В 2018 году его валовый внутренний продукт составил 590 миллиардов долларов США. Торговый оборот в 2018 году достиг 622,2 миллиарда долларов США: экспорт — 335,9 миллиарда долларов, импорт — 286,3 миллиарда долларов, положительное сальдо — 49,6 миллиарда долларов. Следует обратить внимание на тесные экономические связи с материковым Китаем (в том числе Гонконг) — 41,2% экспорта, в США — 11,8% экспорта. Импорт из материкового Китая (в том числе Гонконг) составляет 19,1%, импорт из США — 12,1%.

Китайская Республика имеет серьёзную подушку экономической безопасности — внушительные золотовалютные резервы, на декабрь 2018 года они насчитывали 461,8 миллиарда долларов США.

Вариант признания независимости Тайваня со стороны администрации президента США Дональда Трампа можно рассматривать как весьма вероятный. Он вполне вписывается в стратегию эскалации в отношении Китая (поднимать напряжение и усиливать давление), как её описал специальный посланник президента США по Сербии и Косово Ричард Гренелл.

Дональд Трамп

Американцам надо спешить. Время на данном этапе исторического развития играет против США. Ещё десять лет укрепления военного и экономического потенциала Китая, и победа над ним станет физически невозможной.

Фактор времени крайне важен и во внутриполитической повестке США. Дело в том, что победа Дональда Трампа на очередных президентских выборах совершенно не очевидна. Может сложиться ситуация, что через полгода Трампу и его команде придётся покинуть Белый дом.

При наличии двухпартийного консенсуса в отношении Китая всё же нельзя гарантировать, что Джо Байден продолжит такую же жёсткую антикитайскую политику. А шаг с признанием независимости Тайваня даже при смене власти в Белом доме отыграть назад будет практически невозможно.

Весь свой президентский срок Дональд Трамп предпринимал целенаправленные юридические усилия по повышению политической субъектности Тайваня. В частности, приняты законы «О поездках на Тайвань» и «О гарантиях Тайваня 2019 года».

Серьёзные шаги Соединёнными Штатами сделаны и в сфере военно-технического сотрудничества с островом. Проводится активное перевооружение его вооружённых сил на современную технику. Речь идёт о поставках самолётов, танков, средств ПВО, противотанковых средств, береговых ракетных комплексов и другого оружия на миллиарды долларов.

Конечно же, признание независимости Тайваня резко обострит военно-политическую обстановку и межгосударственные отношения между США и КНР. Однако в данном случае речь идёт не о том, что Китайская Республика (Тайвань) официально заявит об отказе от «политики одного Китая» и о своей независимости, а о том, что Соединённые Штаты «подарят» эту независимость Тайваню. В данном случае Тайбэй как бы и не при чём: пятнадцать стран официально признавали эту страну, а теперь стало шестнадцать — добавились США.

Безусловно, со стороны Вашингтона это будет чудовищная провокация, все последствия которой заранее просчитать невозможно. Однако американцы уже проворачивали подобную комбинацию с Тайванем, когда им в 1979 году стал нужен Китай для противостояния с СССР. Тогда они разорвали дипотношения с Тайбэем в пользу Пекина.

А теперь ситуация перевернулась, и надо захлопнуть окно возможностей перед КНР. Кстати, по поводу тех событий Майк Помпео в своей речи от 23 июля сказал следующее: «Мы маргинализировали наших друзей на Тайване, который позже расцвел в энергичную демократию». Почему же не «маргинализировать наших друзей» ещё раз?

Пекин неоднократно на самом высоком уровне заявлял, что в случае попытки отторжения от него Тайваня готов отстаивать свой суверенитет с помощью военной силы. Каждый год НОАК проводит учения по захвату этого острова.

Минобороны Китая

Однако есть основания полагать, что Китай всё-таки не пойдёт на вооружённый конфликт, т.к. в данном случае он выставит себя агрессором потому, что власти Тайваня инициативно ничего не предпринимали, это всё Соединённые Штаты. А нападать на США Китай естественно не осмелится.

Даже если вдруг Пекин пойдёт на военный вариант разрешения ситуации по Тайваню и овладеет островом, встанет вопрос удержания контроля над этой территорией и над 23,59 миллиона человек. Трудно ожидать, что после военной операции и нарушения обычного ритма жизни процент лояльных к Китаю жителей острова вырастет.

Военная операция Китая станет поводом для применения против него драконовских экономических санкций со стороны США и их союзников. Пекин вряд ли пойдёт и на меры экономического давления против Тайваня, т.к. это будет работать на уменьшение процента лояльного к нему населения острова.

Американцы уже всё просчитали. В своей речи Помпео отметил слабость КНР: «В отличие от Советского Союза, Китай глубоко интегрирован в мировую экономику. Но Пекин больше зависит от нас, чем мы от них». Данное высказывание вызвало аплодисменты присутствующих.

И это действительно так. Фактор, способствующий бурному развитию Китая, в виде доступа на рынки стран Запада, в первую очередь — на рынок США, делает Пекин зависимым от этих стран. В 2019 году экспорт Китай достиг отметки 2499 миллиардов долларов.

Посмотрим экспорт КНР в США и ряд стран, которые Соединённые Штаты намерены втянуть в международную антикитайскую коалицию. По данным Всемирной торговой организации, в 2019 году объём экспорта из Китая в США составил 418,6 миллиарда долларов, Японию — 143,2 миллиарда долларов, Южную Корею — 111 миллиардов долларов, Вьетнам — 98 миллиардов долларов, Индию — 75 миллиардов долларов, Великобританию — 62 миллиарда долларов, Сингапур — 55 миллиардов долларов, Австралию — 48 миллиардов долларов.

Общий объём экспорта из КНР в эти страны равен 1010,8 миллиарда долларов. Падение экспорта даже на половину этого объёма приведёт к крайне негативным последствиям для экономики Китая.

Потенциально Вашингтон может втянуть в международную антикитайскую коалицию Германию, а также другие страны Евросоюза. На днях Евросоюз объявил, что вслед за США вводит санкции в отношении Китая за подрыв автономии и свобод Гонконга. Соответствующий пакет ограничительных мер принял Совет ЕС. Экспорт из Китая в Германию в 2019 году составил 78 миллиардов долларов.

Таким образом, президент США Дональд Трамп вполне может пойти на признание независимости Тайваня. Вашингтон полагает, что данный шаг, скорее всего, не вызовет серьёзных ответных мер со стороны КНР в связи с сильной экономической зависимостью Китая от США и их союзников.