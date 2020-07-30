Багдад, , 23:25 — REGNUM Две ракеты прилетели на территорию аэропорта иракской столицы, сообщает 30 июля Reuters.

Как уточнили ВС Ирака, ракетные атаки на аэропорт Багдада велись из двух разных точек. О жертвах и разрушениях информации нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ираке взрывы и обстрелы происходят практически ежедневно. Так, 28 июля в провинции Анбар боевиками был убит высокопоставленный иракский военный.

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