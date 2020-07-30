София, , 23:16 — REGNUM Участники демонстраций против правительства премьер-министра Болгарии Бойко Борисова развернули палатки в центре Софии, 30 июля сообщает агентство Reuters.

В сидячей забастовке на перекрестке перед зданием правительства в течение всего дня 30 июля посменно участвовали десятки человек, которые развернули десять палаток.

Протестующие, недовольные продлением полномочий Борисова и его кабинета в связи с эпидемией коронавируса, заявили, что будут находиться на автодороге бессрочно.

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