Вашингтон, , 22:21 — REGNUM Окончательный вывод американского контингента из Афганистана должен произойти к маю 2021 года, заявил 30 июля госсекретарь США Майк Помпео в Сенате.

В Афганистане

Американский госсекретарь напомнил о договорённостях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно которым войска Соединённых Штатов должны поэтапно покинуть Афганистан.

Помпео «Думаю, что это будет май следующего года».

Глава Госдепа добавил, что сейчас уже половина американский военных выведена из Афганистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договорённость о выводе американских военных из Афганистана была достигнута с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 29 февраля 2020 г. в столице Катара.

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