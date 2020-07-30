Вашингтон, 30 июля 2020, 22:21 — REGNUM Окончательный вывод американского контингента из Афганистана должен произойти к маю 2021 года, заявил 30 июля госсекретарь США Майк Помпео в Сенате.
Американский госсекретарь напомнил о договорённостях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно которым войска Соединённых Штатов должны поэтапно покинуть Афганистан.
Глава Госдепа добавил, что сейчас уже половина американский военных выведена из Афганистана.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, договорённость о выводе американских военных из Афганистана была достигнута с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 29 февраля 2020 г. в столице Катара.
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