Баку, 30 июля 2020, 21:44 — REGNUM Об отказе вести переговоры с руководством Нагорного Карабаха заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, сообщили 30 июля в его пресс-службе.
Алиев заявил, что отказывается выполнять те «семь условий», которые ему поставили власти Армении. Одно из них — переговоры Баку со Степанакертом.
Глава Азербайджана расценил условия, предложенные Ереваном, как намеренное разрушение переговорного процесса и попытку в одностороннем порядке «изменить формат переговоров».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алиев в разгар обострения отношений с Арменией заявил, что в Азербайджане много желающих «умереть за Карабах».
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