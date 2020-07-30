Баку, , 21:44 — REGNUM Об отказе вести переговоры с руководством Нагорного Карабаха заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, сообщили 30 июля в его пресс-службе.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Алиев заявил, что отказывается выполнять те «семь условий», которые ему поставили власти Армении. Одно из них — переговоры Баку со Степанакертом.

Алиев «Это невозможно. Мы заявляли об этом много раз. Потому что нет «Нагорно-Карабахской Республики». Никто не признает такую «республику».

Глава Азербайджана расценил условия, предложенные Ереваном, как намеренное разрушение переговорного процесса и попытку в одностороннем порядке «изменить формат переговоров».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алиев в разгар обострения отношений с Арменией заявил, что в Азербайджане много желающих «умереть за Карабах».

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