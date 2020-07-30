Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Пока в городе Портленде (штат Орегон, США) не будет наведён порядок, федеральные силы Соединённых Штатов останутся там, написал 30 июля американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Глава Штатов отметил, что федералов рано выводить из города, где продолжаются беспорядки. Особенно учитывая неспособность властей Орегона справиться с ситуацией.

Он обрушился с критикой на орегонского губернатора Кейт Браун, заявив, что она не справляется со своими обязанностями по наведению порядка.

Трамп «Она должна вышвырнуть из Портленда анархистов и подстрекателей, а в некоторых случаях и отправить их за решётку».

Американский президент добавил, что федеральным силам придётся делать то, что не в состоянии сделать Браун:

«Мы не уйдём, пока не будет восстановлена безопасность!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 июля, Трамп заявил, что, если бы не федеральные силы, «не было бы уже никакого Портленда» — анархисты учинили бы там беспрецедентный хаос.

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