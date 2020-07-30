Москва, , 20:38 — REGNUM Сайт первичной профсоюзной организации «Университетская солидарность» НИУ «Высшая школа экономики» опубликовал обращение, которое ниже приводится полностью и без изменений.

Сергей Кириенко Kremlin.ru

ДОКУМЕНТ

Совместное обращение преподавателей, научных работников и учащихся к Наблюдательному совету НИУ ВШЭ: просьба поддержать подписью

Дорогие коллеги, мы обращаемся к преподавателям, научным работникам и учащимся Вышки с просьбой поддержать обращение к председателю ее Наблюдательного совета С.В. Кириенко, копия которого пойдетправительству РФ как одному из учредителей университета! Мы в равной степени обеспокоены как будущим научно-образовательного процесса в новом учебном году (угрозой увольнений и нарушением учебных планов), так и явственно обозначившимся сбоем в коммуникации между сотрудниками и учащимися университета, с одной стороны, и администрацией — с другой.

Попытки какпреподавательской профсоюзной организации, так и студенческой инициативной группы, поддержанной 300 учащимися, договориться (и даже просто поговорить) с администрацией нашего университета о существе проводимойреорганизациии трех факультетов и о нашем ближайшем будущем, к нашему большому сожалению, не увенчались успехом. Поэтому мы вынуждены обращаться к учредительным и контрольным инстанциям нашего университета,повторив все те вопросы и предложения, что ранее нами направлялись непосредственно к администрации Вышки (но не получили ответа).

Мы просимпреподавателей и научных сотрудников Вышки, готовых поддержать наше обращение, писать на почтуprofkomhse@yandex.ru по схеме:ФИО, научное звание (по желанию), должность, подразделение.

Мы просим учащихся Вышки(следуя пожеланию инициативной группы студентов и аспирантов) поддержать данное обращение через гугл-документ.

После сбора подписей оба списка в обязательном порядке будут объединены!

Если Вы не относитесь ни к одной из указанных категорий, но хотите поддержать нашу кампанию и привлечь к ней общественное внимание, просим перейтипо этой ссылке (вскоре будет активирована).

Текст обращения к председателю Наблюдательного совета НИУ ВШЭ (ниже отдельным файлом будет приложена пояснительная записка к данному обращению, которая также будет направлена адресатам):