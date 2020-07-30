Киев, , 20:32 — REGNUM Назначенный сегодня, 30 июля, на пост главы украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук уже думает о восстановлении Донбасса и считает, что к этому процессу нужно привлечь все страны-подписанты Будапештского меморандума (США, Великобритания и Россия).

Кравчук Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом Кравчук заявил в комментарии изданию «Апостроф».

Экс-президент Украины напомнил, что, подписав Будапештский меморандум, страна «сдала» ядерное оружие, которое, по его мнению, стоило по нынешним меркам порядка 300 млрд долларов.

Сегодня, заявил Кравчук, должен быть ответный ход в виде финансовой помощи от стран-подписантов Будапештского меморандума для Донбасса.

«Фонд восстановления Донбасса должен включить те государства, которые гарантировали нам безопасность. Среди них и Россия, как подписант Будапештского меморандума… одна Украина не справится с этой совершенно глобальной для нее задачей», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Кравчука председателем делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. До этого данный пост занимал Леонид Кучма.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.