Вашингтон, 30 июля 2020, 20:27 — REGNUM Вести переговоры с венесуэльским президентом Николасом Мадуро американское руководство не намерено, сообщил 30 июля госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео на публичном мероприятии.
В американском Сенате на заседании комитета по иностранным делам Помпео заявил, что власти США не будут вести переговоры с правительством Мадуро.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское руководство не признаёт Мадуро — законного президента Венесуэлы — главой Боливарианской Республики.
При упоминании о нём и его правительстве власти США обычно используют слово «режим». При этом они опекают и поддерживают главу радикальной венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, безосновательно называя его главой Венесуэлы.
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