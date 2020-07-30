* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 20:09 — REGNUM Процесс передачи талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пленных афганским властям завершён, передаёт 30 июля Tolo News.

Это утверждает Мохаммад Сохаил Шахин, являющийся официальным представителем катарского политического офиса исламистской группировки. Таким образом, отмечают исламисты, их часть договора с американцами о передачи пленных афганскому руководству выполнена.

Кабулу талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как отмечает Шахин, передали 1005 человек. Последней была освобождена группа из 82 человек.

Напомним, взаимный обмен пленными между упомянутой исламистской группировкой и властями Афганистана — это один из пунктов соглашения, подписанного между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представителями США в конце февраля 2020 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конечная цель и тех и других — вывод американского контингента из Афганистана.

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