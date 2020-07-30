Симферополь, , 20:08 — REGNUM Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух на «перехват» двух самолетов-разведчиков США над ЧЁрным морем, сообщает 30 июля Национальный центр управления обороной РФ.

Истребитель Су-27 ВКС России Минобороны России

Воздушные цели были идентифицированы как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Они направлялись в сторону госграницы России.

Российский истребитель поочередно подошел к каждому из них и принудил изменить направление полёта.

«После разворота американских самолетов-разведчиков от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — указано в сообщении Центра.

Подчеркивается, что весь полет российского истребителя Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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