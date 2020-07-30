Бухарест, , 19:53 — REGNUM Оппозиционная Социал-демократическая партия, обладающая большинством в парламенте Румынии, пытается своими решениями обозлить народ против власти, заявил 30 июля румынский президент Клаус Йоханнис в обращении к согражданам.

По его словам, социал-демократы сделали всё, чтобы создать в стране «санитарный кризис». Их, как отмечает Йоханнис, беспокоят успехи правительства Национал-либеральной партии.

Именно поэтому они на полмесяца намеренно задержали обсуждение закона о карантине. Из-за них, отмечает президент, люди выписывались из больниц недолеченными или больными коронавирусной инфекцией.

Йоханнис «Для СДП не важно, что тысячи румын заразились, что сотни румын умерли, для СДП важно создать кризис, чтобы было за что критиковать правительство».

Напомним, в Румынии к настоящему моменту зарегистрировано 49 591 случаев заражения коронавирусом, 2304 пациентов с COVID-19 скончались, 26 609 — выздоровели, 20 678 продолжают лечение.

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