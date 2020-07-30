Бухарест, 30 июля 2020, 19:53 — REGNUM Оппозиционная Социал-демократическая партия, обладающая большинством в парламенте Румынии, пытается своими решениями обозлить народ против власти, заявил 30 июля румынский президент Клаус Йоханнис в обращении к согражданам.
По его словам, социал-демократы сделали всё, чтобы создать в стране «санитарный кризис». Их, как отмечает Йоханнис, беспокоят успехи правительства Национал-либеральной партии.
Именно поэтому они на полмесяца намеренно задержали обсуждение закона о карантине. Из-за них, отмечает президент, люди выписывались из больниц недолеченными или больными коронавирусной инфекцией.
Напомним, в Румынии к настоящему моменту зарегистрировано 49 591 случаев заражения коронавирусом, 2304 пациентов с COVID-19 скончались, 26 609 — выздоровели, 20 678 продолжают лечение.
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