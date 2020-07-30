Москва, 30 июля 2020, 19:28 — REGNUM Американцы открыто работают на создание косовскими албанцами своей собственной армии, сообщил 30 июля журналистам заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев.

Албанцы из силовых структур Косово
Албанцы из силовых структур Косово
SUHEJLO

Американская сторона в открытую поставляет в Косово оружие и военную технику — в ущерб международным усилиям по стабилизации ситуации на Балканах.

«Замысел Вашингтона состоит в том, чтобы помочь косоварам в создании собственной «армии».
Зайцев

Напомним, Косово является автономным районом Сербии, при этом США и ряд европейских стран признают его независимость.

В 1999 г. в Косово был введён военный контингент НАТО. Затем территория перешла под управление ООН на основании резолюции СБ ООН № 1244 от 10 июня 1999 г.

Эта резолюция предусматривает демонтаж любых косовоалбанских военизированных формирований, допуская наличие в крае только миротворческого контингента ООН.

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