Москва, , 18:42 — REGNUM Призывы перенести выборы президента США в Госдуме расценили как уловку президента Дональда Трампа, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

Дональд Трамп

«Призывы Трампа перенести выборы американского президента, безусловно, внутреннее дело Соединенных Штатов. Но очевидно, что это может быть уловкой 45-го президента США для восстановления благоприятного электорального фона», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он считает перенос выборов выгодным для Трампа.

«Сейчас сложно что-то прогнозировать, но не исключаю, что таким образом Трамп, претендующий на сохранение кресла в Белом доме, хочет перетянуть одеяло на себя», — рассуждает парламентарий.

Он указал на то, что доверие американских избирателей подорвано к действующей власти из-за кризиса в стране: экономика США сегодня побила рекорды падения, ситуация с коронавирусом по-прежнему не выходит на обнадеживающие показатели.

Кроме того, согласно опросам общественного мнения, самый вероятный соперник Трампа Джо Байден опережает его на 2−10 процентных пункта.

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