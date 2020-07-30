Москва, , 18:36 — REGNUM Депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия») выступила за разумное законотворчество в вопросе суррогатного материнства и предостерегла от запретов.

Оксана Пушкина Duma.gov.ru

«Суррогатное материнство — действительно сложная тема, затрагивающая интересы сразу нескольких сторон. Но наша задача, как законодателей, не запрещать — тем более что сторонники идеи запретить сразу всем, а не только иностранцам, тоже возвысили свой голос», — отметила Пушкина в ТГ-канале.

Она напомнила о задаче, поставленной президентом РФ в сфере демографии.

«Мы сегодня запретим суррогатное материнство, завтра — донорство эмбрионов, послезавтра — донорство яйцеклеток и сперматозоидов. И у нас будет уничтожена репродуктивная медицина, наши специалисты, лучшие в мире, сильнейшие в мире, уедут на запад. Бабкам-повитухам роддома отдадим? Лишим десятки тысяч женщин материнского счастья?» — рассуждает Пушкина.

Вопрос суррогатного материнства нуждается в урегулировании, в защите прав и закреплении обязанностей сторон, уверена депутат.

«Для этого нам необходимо вдумчивое обсуждение соответствующего законопроекта с профильными экспертами, а не популистские запреты, подкрепленные очередным шатким «делом врачей», — заключила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») заявила, что суррогатное материнство в России должно быть доступно только гражданам страны.

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