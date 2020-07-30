Пекин, , 18:07 — REGNUM В Пекине обратили самое пристальное внимание на заявление президента США Дональда Трампа с предложением «перенести президентские выборы», чтобы обеспечить голосованию большую прозрачность и достоверность. Об этом сообщает 30 июля Синьхуа.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин White House

Агентство подчеркивает, что в условиях пандемии коронавируса, в наибольшей мере затронувшей США, действующий глава Белого дома опасается, что всеобщее волеизъявление придется проводить по почте. И это в отсутствии механизмов полноценного общественного наблюдения и контроля превратит итоги голосования в фарс, а сами выборы окажутся «самыми нечестными и сфальсифицированными в истории».

Китайская сторона пока не комментирует эту инициативу. Во-первых, в Пекине, где не раз предъявляли Вашингтону обвинения во вмешательстве во внутренние дела КНР вряд ли пойдут на то, чтобы дать повод американской стороне обвинить в том же Китай. С точки зрения КНР, обсуждения сроков выборов будет объявлено «внутренним делом США».

Напомним, что президентские выборы в США должны пройти 3 ноября нынешнего года.