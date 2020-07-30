Подгорица, , 17:52 — REGNUM Пока речь об открытии границы с Сербией не идет, заявил на пресс-конференции заместитель института общественного здравоохранения Черногории Сенад Бегич.

Он отметил, что «эта проблема затрагивает большую часть наших граждан, но говорить об открытии пока рано».

«Речь идет не только об открытии границ с Сербией, но и с некоторыми другими странами. Мы отслеживаем ситуацию повсюду. Учитывая уровень заболеваемости и тот факт, что число новых случаев медленно уменьшается как в нашей стране, так и в Сербии, мне кажется, что пройдет некоторое время, прежде чем границы будут открыты и позволят нормальное движение, обмен людьми», — отметил эпидемиолог.

Напомним, что с призывами к национальному координационному совету открыть границы с Сербией и Россией обращаются как главы приморских муниципалитетов, так и представители турбизнеса. Оппозиционные политики связывают запрет на въезд граждан Сербии с предстоящими в Черногории выборами в парламент 30 августа, а также с напряженной обстановкой из-за закона о свободе вероисповедания.