Пекин, , 17:52 — REGNUM В условиях усиления протекционизма в мире, ведущего к сокращению глобального потребительского спроса, Китай собирается принять дополнительные меры по стабилизации своей внешней торговли, сообщает 30 июля агентство Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна.

В частности, чиновник на пресс-конференции отметил, что планируется оказание государственной помощи внешнеторговым компаниям для их поддержки в современных сложных условиях. Среди конкретных форм помощи упомянуто экспортное кредитование средних, малых и микрофирм, разработка и внедрение мер стимулирования их выхода на внутренний рынок. Внимание уделяется новым формам бизнеса, прежде всего трансграничной электронной торговли и созданию зарубежных складов готовой продукции китайского производства.

Отдельным комплексом мер названа стабилизация производственных цепочек и логистики снабжения с целью побудить ряд регионов, недостаточно вовлеченных в международную торговлю, взять на себя наиболее трудоемкие сферы.