Москва, , 17:51 — REGNUM Перемирие на линии фронта в Донбассе в целом соблюдается. Об этом сегодня, 30 июля, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

По его словам, Российская Федерация полностью поддерживает достигнутые в Минске договоренности о режиме прекращения огня.

«Полностью поддерживаем достигнутые договоренности, направленные прежде всего на сохранение людских жизней и предотвращение дальнейшего разрушения инфраструктуры», — сказал Зайцев.

Он также подчеркнул, что, по информации российской стороны, перемирие в Донбассе в целом соблюдается.

«По имеющейся информации, перемирие на линии разграничения в целом соблюдается», — отметил представитель МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Донбассе вступило в силу очередное «бессрочное» перемирие, о котором с большим трудом удалось договориться на переговорах в Минске. При этом украинская сторона в первый же день объявила, что народные республики Донбасса якобы нарушили режим прекращения огня, но никаких доказательств не предоставила.

Сегодня представители ДНР заявили, что украинская сторона ведет минометный обстрел территории республики.