Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Коммунистическая партия Китая (КПК) представляет из себя «центральную угрозу современной эпохи», заявил 30 июля госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате США по вопросам формирования бюджета госдепа на 2021 финансовый год.

«Мы объективно рассматриваем Коммунистическую партию Китая как центральную угрозу современной эпохи», — заявил Помпео.

При этом он добавил, что дипломатические усилия госдепа США помогли «международному сообществу осознать угрозу, исходящую от КПК».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил о необходимости создания нового альянса стран, направленного против Китая.

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