Нью-Йорк, США, , 17:28 — REGNUM Фондовый рынок США 30 июля открылся в «красной зоне» из-за возможного переноса президентских выборов из-за эпидемии COVID-19.

Паника на бирже Цитата из х∕ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия, Франция

Индекс Dow Jones опустился на 172,15 пункта (0,65%), до 26 367,42 пункта, индекс S&P 500 снизился на 26,68 пункта (0,82%), до 3231,76 пункта, индекс Nasdaq упал на 92,82 пункта (0,88%), до 10 450,12 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 июля президент США Дональд Трамп выразил сомнение в честности предлагаемого «почтового голосования» и заявил о возможности переноса выборов, назначенных на 3 ноября.

Читайте также: Трамп не исключил перенос президентских выборов