Бишкек, , 17:22 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 30 июля, обратился к соотечественникам с обращение в связи с объявленным в республике Днем национального траура по жертвам коронавируса.

Глава государства выразил соболезнования семьям киргизстанцев, умерших от коронавируса, отметив при этом, что «болезнь, охватившая все страны мира, принесла много горя и Киргизии».

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«Борьба за жизнь наших граждан, за здоровье нашего народа еще не окончена. Эта напасть стала для всех нас сложным испытанием на прочность. Борьба с болезнью, сохранение и защита здоровья населения — это общенациональная борьба. Силой единства, путем слаженной совместной работы и сплоченностью мы обязательно победим эту болезнь!», — подчеркнул он.

Также президент сообщил, что завтра, 31 июля, отмечая один из главных мусульманских праздников — Курман айт, мусульмане Киргизии «прочтут поминальные молитвы по жертвам коронавируса и будут просить у Всевышнего терпения и сил».